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Інженери розробили вікно, яке допоможе заощадити на кондиціонуванні. Фото: NTU

Інженери розробили вікно, яке заощадить на кондиціонуванні (ФОТО)

6 лис 2020, 14:02
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Наукове відкриття зробили вчені з Наньянського технологічного університету (NTU). Інженери працюють над конструкцією рами, камери якої заповнені рідким розчином.

Він знижує теплообмін, а під яскравими і спекотними променями — і прозорість вікна. Про розробку написали в журналі Joule.

«Розумне вікно», над яким працюють Ван Шаньчен і його колеги, заповнили сумішшю води, гідрогелю та стабілізатора. Вдень під яскравим сонячним світлом розчин поглинає частину його енергії, знижуючи витрати на охолодження повітря в приміщенні. Вночі рідина охолоджується, віддаючи накопичену енергію.

Водночас при високій температурі гідрогель загусає і стає менш прозорим. Охолонувши, гідрогель знову робиться прозорим.

Як зазначають інженери, віконна рама, заповнена гелем, знижує рівень шуму в приміщенні на 15% сильніше, ніж звичайні двокамерні вікна.

За оцінками інженерів, такі вікна можуть заощадити до 45% енергії на кондиціюванні повітря.


Інженери розробили вікно, яке допоможе заощадити на кондиціонуванні. Фото: Yang Zhou

Нагадаємо, науковці створили «cупербілу» фарбу, яка відбиває рекордну кількість тепла і робить об'єкти холоднішими.


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