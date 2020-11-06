Інженери розробили вікно, яке допоможе заощадити на кондиціонуванні. Фото: NTU

https://racurs.ua/ua/n146144-injenery-rozrobyly-vikno-yake-zaoschadyt-na-kondycionuvanni.html

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Наукове відкриття зробили вчені з Наньянського технологічного університету (NTU). Інженери працюють над конструкцією рами, камери якої заповнені рідким розчином.

Він знижує теплообмін, а під яскравими і спекотними променями — і прозорість вікна. Про розробку написали в журналі Joule.

«Розумне вікно», над яким працюють Ван Шаньчен і його колеги, заповнили сумішшю води, гідрогелю та стабілізатора. Вдень під яскравим сонячним світлом розчин поглинає частину його енергії, знижуючи витрати на охолодження повітря в приміщенні. Вночі рідина охолоджується, віддаючи накопичену енергію.

Водночас при високій температурі гідрогель загусає і стає менш прозорим. Охолонувши, гідрогель знову робиться прозорим.

Як зазначають інженери, віконна рама, заповнена гелем, знижує рівень шуму в приміщенні на 15% сильніше, ніж звичайні двокамерні вікна.

За оцінками інженерів, такі вікна можуть заощадити до 45% енергії на кондиціюванні повітря.

Нагадаємо, науковці створили «cупербілу» фарбу, яка відбиває рекордну кількість тепла і робить об'єкти холоднішими.