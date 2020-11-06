СБУ. Фото: РБК

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України запобігли корупційному призначенню особи на керівну посаду у Міністерстві оборони.

Спецслужбовці встановили, що жителька столиці знаходила кандидатів у Головному управлінні майна та ресурсів Міноборони. За 60 тис. дол. вона пропонувала очолити один з підрозділів оборонного відомства колишньому директору одного з держпідприємств. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що «розв'язувати питання» жінка обіцяла через спільників у Міноборони та Мін’юсті. Правоохоронці затримали жінку в Одесі на гарячому під час отримання першої частини хабаря у розмірі 5 тис. дол.





У зв’язку з цим СБУ розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабаря). Тривають слідчі дії, встановлюються усі причетні до схеми особи.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України 14 квітня провела спецоперацію в центрі Києва. На вулиці Інститутській співробітники СБУ затримали людину, яка нібито торгувала посадами в держструктурах. За даними правоохоронців, затриманий представлявся «співробітником Кабінету міністрів» і пропонував купити посаду у вищих державних органах за 10−30 тис. дол.