Помер Михайло Жванецький

https://racurs.ua/ua/n146148-pomer-myhaylo-jvaneckyy.html

Ракурс

Михайло Жванецький помер на 87-му році життя. Про причину смерті відомого письменника і сатирика не повідомляється.

Смерть Жванецького підтвердив його представник Михайло Сташкевич, повідомляє «РБК».

На початку жовтня повідомлялося, що 86-річний одесит Жванецький вирішив піти зі сцени та відмовитися від кар'єри артиста. Обіцяли, що він писатиме книги, але вже не буде виступати з монологами і мініатюрами.

Для російських ЗМІ представник Михайла Жванецького пояснив, що відповідне рішення гуморист прийняв через поважний вік. За його словами, артистам потрібно мати мужність, щоб вчасно піти зі сцени. Крім того, всі заплановані на цей рік концерти Жванецького скасували.

Жванецький народився 6 березня 1934 в Одесі в родині лікарів. Гуморист закінчив Одеський національний морський університет, а в студентські роки почав писати мініатюри та монологи. Він працював у Театрі естради імені Райкіна в Санкт-Петербурзі на посаді завідувача літературної частини.

Жванецький працював в Одеській обласній філармонії, а згодом заснував Московський театр мініатюр, очільником був донедавна.

У 1999 році він отримав звання народного артиста України, а вже за два роки став заслуженим діячем мистецтв Росії. У 2019 році артист отримав орден «За заслуги перед Вітчизною», який йому Володимир Путін вручив особисто.