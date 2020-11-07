Жванецький. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n146195-jvaneckyy-pomer-odesyty-zakydaly-kvitamy-miscya-de-vyris-artyst-foto.html

Ракурс

Михайло Жванецький, відомий одеський письменник-сатирик, помер учора, 6 листопада у Москві. Сьогодні в Одесі був оголошений день жалоби у зв’язку зі смертю артиста.

Одесити закидали квітами місця, які відвідував Жванецький та де проводив більшість часу, живучі в Одесі. Зокрема, букети можна побачити на табличці-покажчику бульвару імені Жванецького і біля воріт будинку № 113 по Старопортофранківській, де народився і виріс письменник. Про це повідомляє «Думская».









Попрощалися із видатним сатириком і у Всесвітньому клубі одеситів, одним із засновників і президентом якого він був. На пам’ять артиста встановили меморіал, на якому була розташована фотографія письменника, його книги та келих його улюбленого напою — коньяку. Також квітами закидали скульптуру кота Жванецького Морріса на підвіконні клубу.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Жванецький помер на 87-му році життя. Про причину смерті відомого письменника і сатирика не повідомляється. На початку жовтня повідомлялося, що 86-річний одесит Жванецький вирішив піти зі сцени та відмовитися від кар'єри артиста. Обіцяли, що він писатиме книги, але вже не буде виступати з монологами і мініатюрами.