Мутований штам коронавірусу змусив Велику Британію закрити в’їзд для данців

Велика Британія. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n146196-mutovanyy-shtam-koronavirusu-zmusyv-velyku-brytaniu-zakryty-v-yizd-dlya-danciv.html

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Мутація коронавірусу, яку нещодавно виявили у Данії, змусила Велику Британію заборонити в’їзд для мандрівників з цієї країни. Мутацію виявили у тварин на норкових фермах.



Відтепер усі мандрівники з Данії мають піти на самоізоляцію на 14 днів. Про це повідомляє BBC.

Міністр транспорту Грант Шеппс зазначив, що це рішення прийнято у зв’язку з повідомленнями органів охорони здоров’я Данії про широко поширені спалахи коронавірусу на норкових фермах. Він додав, що рішення прийняли терміново, щоб максимально убезпечити громадян Великої Британії.

Нові обмеження почали діяти у ніч на суботу. Натомість Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що заражених норок знайшли ще у п’яти країнах, окрім Данії.

Данія — найбільший у світі експортер хутра норки. У країни оголосили про знищення всієї норки — 15−17 мільйонів, які розподілені на 1 тис. 80 фермах, після того, як вони заразились мутованим штампом коронавірусу, який передається людям. Мутацію вже було виявлено у 12 осіб — 11 випадків у регіоні, і один в іншому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заражених коронавірусною хворобою COVID-19 норок виявили на норкових фермах у п’яти країнах. Хворих ссавців виявили на норкових фермах в США, Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції та Італії. Ці країни вже повідомили у Всесвітню організацію з охорони здоров’я тварин про наявність коронавірусу на фермах.

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