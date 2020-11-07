Напад. Фото: Istock

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Вбивство серед білого дня сталося сьогодні, 7 листопада, у Кривому Розі. Поліція затримала 37-річного чоловіка, який вбив двох перехожих та напав на вісьмох людей, серед яких була восьмирічна дитина.

Інцидент трапився о 15.20 у Металургійному районі міста. Про це повідомляє Криворізький відділ поліції у Facebook.





За повідомленням поліції, чоловік почав кидатися на випадкових перехожих та завдав їм численних ножових поранень. Двоє осіб померли на місці, ще вісім відправили до лікарень з травмами. Що послугувало причиною нападу наразі невідомо.





Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Обставини справи встановлюються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хасиди в Умані, які прибули під час одного з найважливіших єврейських свят Рош ха-Шана, постраждали від нападу. Неповнолітніх хлопчиків 15 і 17 років схопили у підворітті біля могили рабі Нахмана, де проживають євреї під час паломництва. Молодший із хлопчаків зміг втекти, старший же отримав ножове поранення у щоку.