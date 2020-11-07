Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n146199-zelenskiy-trogatelno-pozdravil-baydena-s-pobedoy-na-vyborah.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил своего будущего коллегу Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Президент заявил, что Украина оптимистично смотрит на будущее партнерство с США, и добавил, что дружба между нашими странами становится только крепче. Об этом президент Украины написал в Twitter.

Зеленский заявил, что США и Украина всегда сотрудничают в направлениях обороны, демократии и борьбы с коррупцией.

Как известно, кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден получил 284 голоса, тогда как кандидат от Республиканской партии и действующий президент США Дональд Трамп ㅡ 214. Разрыв между кандидатами в президенты составил 2,9%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джозеф Байден был уверен в своей победе. При этом представитель Демократической партии заявил, что пока не готов объявить о своей полной победе, но побеждает в штатах Невада и Аризона. Политик уверен, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время, как для победы необходимо 270 голосов.