Владимир Зеленский, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n146200-proyavlenie-absolutnogo-terrorizma-zelenskiy-otreagiroval-na-napadenie-v-krivom-roge.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на нападение мужчины с ножом на прохожих, которое произошло 7 ноября в его родном городе Кривом Роге.

По мнению Зеленского, этот инцидент был проявлением терроризма, даже если по Уголовному кодексу он будет квалифицированный по-другому. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Зеленского в социальной сети Фейсбук.

Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма — по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что к таким трагедиям невозможно привыкнуть. По его мнению, чтобы остановить это — нужно действовать сразу и жестко при малейшем подозрении на подобное нападение.

По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут сделать подобное. Мы должны об этом знать, — отметил он.



Зеленский также выразил надежду на скорейшее расследование и справедливый приговор напавшему.

Напомним, в результате нападения в Кривом Роге два человека погибли, еще восемь были ранены. Среди пострадавших — восьмилетний мальчик. Подозреваемого в нападении полиция задержала.