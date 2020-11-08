Дональд Трамп

https://racurs.ua/n146201-tramp-zayavil-chto-pobedil-na-prezidentskih-vyborah-v-ssha.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, заявил, что победил на президентских выборах в этой стране, голосование на которых произошло 3 ноября.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Трампа в Twitter.

Я победил на выборах, получив 71 млн законных голосов, — заявил он, используя в сообщении только заглавные буквы.

71 млн законных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента! — подчеркнул Трамп в другом сообщении.

Также Трамп заявил о случаях недопуска наблюдателей в помещения, где проходил подсчет голосов. Кроме того, он заверил, что миллионы бюллетеней были отправлены по почте людям, которые предварительно не посылали запросов относительно такого способа голосования на выборах.

На нынешних выборах в США активно применялось голосование по почте, в частности, из-за опасений избирателей о потенциальной опасности посещения избирательных участков в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, основной соперник Трампа на нынешних президентских выборах — представитель Демократической партии Джо Байден, по результатам подсчета голосов получил необходимое для победы на выборах количество голосов выборщиков.