Помпео в Твиттере вступил в перепалку об американских выборах с лидером Ирана

Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n146204-pompeo-v-tvittere-vstupil-v-perepalku-s-liderom-irana-otnositelno-amerikanskih-vyborov.html

Ракурс

Выборы в США прошли 3 ноября. Сейчас на завершающей стадии находится подсчет голосов избирателей.

Майк Помпео, действующий госсекретарь США, поспорил в соцсети Твиттер с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи относительно американских выборов.

Хаменеи 7 ноября опубликовал твит, в котором назвал американские выборы «спектаклем» и заявил, что они показывают «уродливое лицо либеральной демократии» и «политический и моральный упадок американского режима».

Реагируя на эти слова иранского лидера, Помпео на своей странице в Твиттере назвал выборы в Иране «абсурдом», баллотироваться на которых не допускают сотни кандидатов и обвинил своего оппонента в том, что тот лично украл у своего народа сотни миллионов долларов.

Сегодня ваш народ голодает, потому что вы потратили миллиарды на войны своих подручных, чтобы защитить вашу клептократию, — подчеркнул Помпео.

В другом твите он также добавил, что Америка приветствует тот день, когда народ Ирана получит то, чего желает.

И вы знаете, что это, — подчеркнул Помпео.



Напомним, результаты подсчета голосов в США свидетельствуют, что победителем выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Впрочем, действующий президент США Дональд Трамп утверждает, что настоящим победителем выборов является именно он, и заявляет о многочисленных фальсификациях.