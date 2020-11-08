УЗИ помогает выявлять коронавирус, фото: «Коломия сьогодні»

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому ученые активно ищут пути борьбы с этим заболеванием, в частности — своевременной его идентификации.

Новое исследование американских медиков показывает, что ультразвуковая диагностика (УЗИ) лучше, чем рентген грудной клетки позволяет выявлять коронавирусную болезнь COVID-19, сообщает издание Medscape.

В рамках исследования ученые сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов в возрасте от 18 лет с COVID-19, которое выполнялось с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки.

Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии.

Оказалось, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, в то время как рентгенография — только 69,9%. Специфичность (способность тест-системы выявлять определять негативные образцы без ложноположительных результатов) для УЗИ составила 33,3%, для рентгена — 44,4%.

Таким образом, медики рекомендуют использовать УЗИ наряду с рентгеном как возможный способ диагностики болезни у пациентов с подозрением на пневмонию, спровоцированную COVID-19.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца Ольга Голубовская, комментируя результаты этого исследования на своей странице в социальной сети Фейсбук, отметила, что на ее кафедре УЗИ для этих целей применяется еще с марта и его применение ограничивается лишь отсутствием соответствующих портативных устройств в отделениях интенсивной терапии.

Голубовская отмечает, что на рентгене хорошо видно уже большие участки поражения при COVID-19, в таких случаях и контроль эффективности лечения является очень показательным данным методом.

Я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания — диагноз не подтвердите, время потратите, и врачи не должны опираться на эти данные, — подчеркивает она.

Напомним, в Японии недавно разработали тест-систему, которая позволит выявлять COVID-19 по дыханию.