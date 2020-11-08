УЗД допомагає виявляти коронавірус, фото: «Коломия сьогодні»

https://racurs.ua/ua/n146208-uzd-krasche-vyyavlyaie-covid-19-nij-rentgen-ucheni.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває, тож учені активно шукають шляхи боротьби з цим захворюванням, зокрема — вчасної його ідентифікації.

Нове дослідження американських медиків показує, що ультразвукова діагностика (УЗД) краще, ніж рентген грудної клітки дозволяє виявляти коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє видання Medscape.

В межах дослідження учені порівняли діагностичні можливості УЗД легенів у 143 пацієнтів віком від 18 років з COVID-19, яке виконувалося за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітки.

Остаточний діагноз був підтверджений за допомогою комп’ютерної томографії.

Виявилося, що УЗД легенів має чутливість 97,6%, тоді як рентгенографія — лише 69,9%. Специфічність (здатність тест-системи виявляти визначати негативні зразки без хибнопозитивних результатів) для УЗД склала 33,3%, для рентгена — 44,4%.

Таким чином, медики рекомендують використовувати УЗД поряд із рентгеном як можливий спосіб діагности хвороби для пацієнтів із підозрою на пневмонію, спровоковану COVID-19.

Завідувач кафедрою інфекційних хвороб у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця Ольга Голубовська, коментуючи результати цього дослідження на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, зазначила, що на її кафедрі УЗД для цих цілей застосовується ще з березня і його застосування обмежується лише відсутністю відповідних портативних пристроїв у відділеннях інтенсивної терапії.

Голубовська зазначає, що на рентгені добре видно вже великі ділянки ураження при COVID-19, в таких випадках і контроль ефективності лікування є дуже показовим цим методом.

Я взагалі не вважаю за доцільне проводити рентгенологічне дослідження при легкому і навіть іноді середньотяжкому перебігу захворювання — діагноз не підтвердите, час витратите, та й лікарі не повинні спиратися на ці дані, — наголошує вона.

Нагадаємо, у Японії нещодавно розробили тест-систему, котра дозволить виявляти COVID-19 за диханням.