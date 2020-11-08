Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «112 Україна»
Коронавірус у Києві — захворіли ще понад 900 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146207-koronavirus-u-kyievi-zahvorily-sche-ponad-900-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 7 листопада, зафіксовано ще 943 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 — серед медиків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків коронавірусу:
- 526 жінок віком від 18 до 95 років;
- 24 дівчинки віком від двох до 17 років;
- 371 чоловік віком від 18 до 95 років;
- 22 хлопчики віком від двох місяців до 17 років.
97 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у таких районах столиці:
- Шевченківському районі — 158 випадків;
- Деснянському районі — 128 випадків;
- Дніпровському районі — 111 випадків.
Коронавірус за добу забрав життя 15 киян. Одужали 7 листопада 117 осіб.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- виявлено 44 тис. 172 випадки захворювання;
- померли 867 киян;
- одужали 16 тис. 497 пацієнтів.
Нагадаємо, загалом в Україні 7 листопада зафіксовано понад 9,3 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
.