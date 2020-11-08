У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n146207-koronavirus-u-kyievi-zahvorily-sche-ponad-900-osib-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 7 листопада, зафіксовано ще 943 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 — серед медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу:

526 жінок віком від 18 до 95 років;

24 дівчинки віком від двох до 17 років;

371 чоловік віком від 18 до 95 років;

22 хлопчики віком від двох місяців до 17 років.

97 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у таких районах столиці:

Шевченківському районі — 158 випадків;

Деснянському районі — 128 випадків;

Дніпровському районі — 111 випадків.

Коронавірус за добу забрав життя 15 киян. Одужали 7 листопада 117 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:

виявлено 44 тис. 172 випадки захворювання;

померли 867 киян;

одужали 16 тис. 497 пацієнтів.

Нагадаємо, загалом в Україні 7 листопада зафіксовано понад 9,3 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.