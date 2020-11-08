Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «112 Україна»

Коронавірус у Києві — захворіли ще понад 900 осіб (ІНФОГРАФІКА)

8 лис 2020, 12:30
999

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 7 листопада, зафіксовано ще 943 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 — серед медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу:

  • 526 жінок віком від 18 до 95 років;
  • 24 дівчинки віком від двох до 17 років;
  • 371 чоловік віком від 18 до 95 років;
  • 22 хлопчики віком від двох місяців до 17 років.

97 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у таких районах столиці:

  • Шевченківському районі — 158 випадків;
  • Деснянському районі — 128 випадків;
  • Дніпровському районі — 111 випадків.

Коронавірус за добу забрав життя 15 киян. Одужали 7 листопада 117 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:


  • виявлено 44 тис. 172 випадки захворювання;
  • померли 867 киян;
  • одужали 16 тис. 497 пацієнтів.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні 7 листопада зафіксовано понад 9,3 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів