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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «112 Украина»

Коронавирус в Киеве — заболели еще более 900 человек (ИНФОГРАФИКА)

8 ноя 2020, 12:30
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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 7 ноября, зафиксировали еще 943 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 — среди медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев коронавируса:

  • 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 24 девочки в возрасте от двух до 17 лет;
  • 371 человек в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 22 мальчика в возрасте от двух месяцев до 17 лет.

97 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:

  • Шевченковском районе — 158 случаев;
  • Деснянском районе — 128 случаев;
  • Днепровском районе — 111 случаев.

Коронавирус в сутки унес жизни 15 киевлян. Выздоровели 7 ноября 117 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • выявлено 44 тыс. 172 случая заболевания;
  • умерли 867 киевлян;
  • выздоровели 16 тыс. 497 пациентов.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, всего в Украине 7 ноябре зафиксировали более 9,3 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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