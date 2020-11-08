В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «112 Украина»

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 7 ноября, зафиксировали еще 943 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 — среди медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев коронавируса:

526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

24 девочки в возрасте от двух до 17 лет;

371 человек в возрасте от 18 до 95 лет;

22 мальчика в возрасте от двух месяцев до 17 лет.

97 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:

Шевченковском районе — 158 случаев;

Деснянском районе — 128 случаев;

Днепровском районе — 111 случаев.

Коронавирус в сутки унес жизни 15 киевлян. Выздоровели 7 ноября 117 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

выявлено 44 тыс. 172 случая заболевания;

умерли 867 киевлян;

выздоровели 16 тыс. 497 пациентов.

Напомним, всего в Украине 7 ноябре зафиксировали более 9,3 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.