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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «112 Украина»
Коронавирус в Киеве — заболели еще более 900 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146207-koronavirus-v-kieve-zaboleli-esche-bolee-900-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 7 ноября, зафиксировали еще 943 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 — среди медиков.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев коронавируса:
- 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 24 девочки в возрасте от двух до 17 лет;
- 371 человек в возрасте от 18 до 95 лет;
- 22 мальчика в возрасте от двух месяцев до 17 лет.
97 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:
- Шевченковском районе — 158 случаев;
- Деснянском районе — 128 случаев;
- Днепровском районе — 111 случаев.
Коронавирус в сутки унес жизни 15 киевлян. Выздоровели 7 ноября 117 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- выявлено 44 тыс. 172 случая заболевания;
- умерли 867 киевлян;
- выздоровели 16 тыс. 497 пациентов.
Напомним, всего в Украине 7 ноябре зафиксировали более 9,3 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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