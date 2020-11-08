В ТКГ заявили о возможном самоубийстве украинского военного на Луганщине

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Война на Донбассе продолжается, фото: «Вільне радіо»
В ТКГ заявили о возможном самоубийстве украинского военного на Луганщинеhttps://racurs.ua/n146206-v-tkg-zayavili-o-vozmojnom-samoubiystve-ukrainskogo-voennogo-na-luganschine.htmlРакурс
Украинский военный, который погиб 7 ноября на Луганщине, мог совершить самоубийство.
Об этом утверждается в сообщении, опубликованном пресс-службой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
В ТКГ отмечают, что, по передними данным, причина смерти этого военного — небоевая, от места его гибели до линии разграничения около 65 км.
Отмечается, что расследование этого инцидента осуществляют сотрудники Национальной полиции.
20-летний украинский военный Олег Свинарик с 80-й бригады погиб утром 7 ноября.
Украинский военный Владимир Штурм на своей странице в Фейсбуке сообщил, что Свинарик погиб в районе населенного пункта станица Половинкине Луганской области.
Напомним, в конце октября на Донбассе в результате совершенных российско-террористическими войсками обстрелов погибли двое украинских военных.
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