В ТКГ заявили о возможном самоубийстве украинского военного на Луганщине

Война на Донбассе продолжается, фото: «Вільне радіо»

https://racurs.ua/n146206-v-tkg-zayavili-o-vozmojnom-samoubiystve-ukrainskogo-voennogo-na-luganschine.html

Ракурс

Украинский военный, который погиб 7 ноября на Луганщине, мог совершить самоубийство.

Об этом утверждается в сообщении, опубликованном пресс-службой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

В ТКГ отмечают, что, по передними данным, причина смерти этого военного — небоевая, от места его гибели до линии разграничения около 65 км.

Отмечается, что расследование этого инцидента осуществляют сотрудники Национальной полиции.

20-летний украинский военный Олег Свинарик с 80-й бригады погиб утром 7 ноября.

Украинский военный Владимир Штурм на своей странице в Фейсбуке сообщил, что Свинарик погиб в районе населенного пункта станица Половинкине Луганской области.

Напомним, в конце октября на Донбассе в результате совершенных российско-террористическими войсками обстрелов погибли двое украинских военных.