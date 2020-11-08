У ТКГ заявили про можливе самогубство українського військового на Луганщині

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Війна на Донбасі триває, фото: «Вільне радіо»
У ТКГ заявили про можливе самогубство українського військового на Луганщиніhttps://racurs.ua/ua/n146206-u-tkg-zayavyly-pro-mojlyve-samogubstvo-ukrayinskogo-viyskovogo-na-luganschyni.htmlРакурс
Український військовий, котрий загинув 7 листопада на Луганщині, міг вчинити самогубство.
Про це стверджується в повідомленні, опублікованому прес-службою української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
У ТКГ наголошують, що, за передніми даними, причина смерті цього військового — небойова, від місця його загибелі до лінії розмежування близько 65 км.
Зазначається, що розслідування цього інциденту здійснюють співробітники Національної поліції.
20-річний український військовий Олег Свинарик з 80-ї бригади загинув вранці 7 листопада.
Український військовий Володимир Штурм на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що Свинарик загинув в районі населеного пункту станиця Половінкине Луганської області.
Нагадаємо, наприкінці жовтня на Донбасі внаслідок здійснених російсько-терористичними військами обстрілів загинули двоє українських військових.
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