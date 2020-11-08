У ТКГ заявили про можливе самогубство українського військового на Луганщині

Війна на Донбасі триває, фото: «Вільне радіо»

https://racurs.ua/ua/n146206-u-tkg-zayavyly-pro-mojlyve-samogubstvo-ukrayinskogo-viyskovogo-na-luganschyni.html

Ракурс

Український військовий, котрий загинув 7 листопада на Луганщині, міг вчинити самогубство.

Про це стверджується в повідомленні, опублікованому прес-службою української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

У ТКГ наголошують, що, за передніми даними, причина смерті цього військового — небойова, від місця його загибелі до лінії розмежування близько 65 км.

Зазначається, що розслідування цього інциденту здійснюють співробітники Національної поліції.

20-річний український військовий Олег Свинарик з 80-ї бригади загинув вранці 7 листопада.

Український військовий Володимир Штурм на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що Свинарик загинув в районі населеного пункту станиця Половінкине Луганської області.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Донбасі внаслідок здійснених російсько-терористичними військами обстрілів загинули двоє українських військових.