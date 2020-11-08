Коронавирус в Украине — количество новых случаев уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146203-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-umenshilos-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировали 9 тыс. 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Это значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы 10 тыс. 746 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах:
- Харьковской области — 1 тыс. 74 случая;
- Киеве — 943 случая;
- Запорожской области — 688 случаев;
- Киевской области — 546 случаев;
- Житомирской области — 543 случая.
Среди новых случаев коронавируса — 315 детей и 326 медработников.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 157 человек.
Коронавирусная болезнь в сутки унесла жизни 138 человек, выздоровели 2 тыс. 637 больных.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- зафиксировали 460 тыс. 331 случай заболевания;
- выздоровели 206 тыс. 866 человек;
- умерли 8 тыс. 450 больных.
Напомним, сосед Украины — Словакия ограничивает въезд на свою территорию из-за ситуации с COVID-19.