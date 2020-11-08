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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Yamal-region

Коронавирус в Украине — количество новых случаев уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

8 ноя 2020, 10:09
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Коронавирус в Украине стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировали 9 тыс. 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Это значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы 10 тыс. 746 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах:

  • Харьковской области — 1 тыс. 74 случая;
  • Киеве — 943 случая;
  • Запорожской области — 688 случаев;
  • Киевской области — 546 случаев;
  • Житомирской области — 543 случая.

Среди новых случаев коронавируса — 315 детей и 326 медработников.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 157 человек.

Коронавирусная болезнь в сутки унесла жизни 138 человек, выздоровели 2 тыс. 637 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • зафиксировали 460 тыс. 331 случай заболевания;
  • выздоровели 206 тыс. 866 человек;
  • умерли 8 тыс. 450 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, сосед Украины — Словакия ограничивает въезд на свою территорию из-за ситуации с COVID-19.

Источник: Ракурс


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