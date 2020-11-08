В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Yamal-region

https://racurs.ua/n146203-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-umenshilos-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировали 9 тыс. 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Это значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы 10 тыс. 746 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах:

Харьковской области — 1 тыс. 74 случая;

Киеве — 943 случая;

Запорожской области — 688 случаев;

Киевской области — 546 случаев;

Житомирской области — 543 случая.

Среди новых случаев коронавируса — 315 детей и 326 медработников.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 157 человек.

Коронавирусная болезнь в сутки унесла жизни 138 человек, выздоровели 2 тыс. 637 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

зафиксировали 460 тыс. 331 случай заболевания;

выздоровели 206 тыс. 866 человек;

умерли 8 тыс. 450 больных.

Напомним, сосед Украины — Словакия ограничивает въезд на свою территорию из-за ситуации с COVID-19.