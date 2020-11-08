Задержание нападающего в Кривом Роге, фото: Национальная полиция

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Ракурс

Нападение в Кривом Роге произошел во второй половине дня 7 ноября. Вооруженный ножом мужчина начал бросаться на прохожих, нанося им ранения. В результате два человека погибли, еще восемь — пострадали.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал детали этого инцидента.

По словам Геращенко, оба погибших были членами одной семьи — это отец и сын. Полиция на место инцидента прибыла после получения телефонного сообщения о нападении на людей мужчины с ножом.

Проведя обзор расположенных рядом улиц, полицейские задержали на одной из них мужчину с окровавленным ножом, в тот момент, когда он пытался зарезать женщину с ребенком.

Задержанным оказался 29-летний житель Кривого Рога Тарас Усенко.

Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, то что он «пришел из ада», то что «он Бог», что некий «голос» приказал ему убить 15 человек, — отметил замминистра.

Геращенко отмечает, что, по словам родных задержанного, тот ездил на заработки в Чехию и год назад вернулся другим человеком.

Стал говорить о каких-то демонах. Но вел себя не агрессивно, — рассказал Геращенко.

Во время проведения в комнате, где он проживал, неотложного обыска, на стенах были обнаружены странные мистические символы и концентрические рисунки.

Эксперты в психиатрии попытаются дать им оценку, — отметил замминистра.

Геращенко добавил, что полиция проведет детальное расследование для определения круга общения подозреваемого, чтобы установить, не была ли трагедия в Кривом Роге вдохновлена кем-то другим путем внушения или подстрекательства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает нападение на прохожих в Кривом Роге «проявлением абсолютного терроризма».