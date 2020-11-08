Затримання нападника у Кривому Розі, фото: Національна поліція

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Напад у Кривому Розі стався в другій половині дня 7 листопада. Озброєний ножем чоловік почав кидатися на перехожих, завдаючи їм поранень. В результаті дві людини загинули, ще восьмеро — постраждали.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповів деталі цього інциденту.

За словами Геращенка, обоє загиблих належали до однієї сім’ї — це батько та син. Поліція на місце інциденту прибула після отримання телефонного повідомлення про напад на людей чоловіка з ножем.

Провівши огляд розташованих поряд вулиць, поліцейські затримали на одній з них чоловіка із закривавленим ножем, в той момент, коли він намагався зарізати жінку з дитиною.

Затриманим виявився 29-річний житель Кривого Рогу Тарас Усенко.

Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв, то що він «прийшов з пекла», то що «він Бог», що якийсь «голос» наказав йому вбити 15 осіб, — зазначив заступник міністра.

Геращенко зазначає, що, за словами рідних затриманого, той їздив на заробітки в Чехію і рік тому повернувся іншою людиною.

Став говорити про якісь демонів. Але поводився неагресивно, — розповів Геращенко.

Під час проведення в кімнаті, де він проживав, невідкладного обшуку, на стінах були виявлені дивні містичні символи і концентричні малюнки.

Експерти в психіатрії спробують дати їм оцінку, — зазначив заступник міністра.

Геращенко додав, що поліція проведе детальне розслідування щодо визначення кола спілкування підозрюваного, щоб встановити, чи не була трагедія в Кривому Розі натхненна кимось іншим шляхом навіювання чи підбурювання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає напад на перехожих у Кривому Розі «проявом абсолютного тероризму».