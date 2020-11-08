Напад у Кривому Розі — у МВС розповіли деталі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n146202-napad-u-kryvomu-rozi-u-mvs-rozpovily-detali-foto-video.htmlРакурс
Напад у Кривому Розі стався в другій половині дня 7 листопада. Озброєний ножем чоловік почав кидатися на перехожих, завдаючи їм поранень. В результаті дві людини загинули, ще восьмеро — постраждали.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповів деталі цього інциденту.
За словами Геращенка, обоє загиблих належали до однієї сім’ї — це батько та син. Поліція на місце інциденту прибула після отримання телефонного повідомлення про напад на людей чоловіка з ножем.
Провівши огляд розташованих поряд вулиць, поліцейські затримали на одній з них чоловіка із закривавленим ножем, в той момент, коли він намагався зарізати жінку з дитиною.
Затриманим виявився 29-річний житель Кривого Рогу Тарас Усенко.
Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв, то що він «прийшов з пекла», то що «він Бог», що якийсь «голос» наказав йому вбити 15 осіб, — зазначив заступник міністра.
Геращенко зазначає, що, за словами рідних затриманого, той їздив на заробітки в Чехію і рік тому повернувся іншою людиною.
Став говорити про якісь демонів. Але поводився неагресивно, — розповів Геращенко.
Під час проведення в кімнаті, де він проживав, невідкладного обшуку, на стінах були виявлені дивні містичні символи і концентричні малюнки.
Експерти в психіатрії спробують дати їм оцінку, — зазначив заступник міністра.
Геращенко додав, що поліція проведе детальне розслідування щодо визначення кола спілкування підозрюваного, щоб встановити, чи не була трагедія в Кривому Розі натхненна кимось іншим шляхом навіювання чи підбурювання.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає напад на перехожих у Кривому Розі «проявом абсолютного тероризму».