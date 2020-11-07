Словакия закрывает границы из-за коронавируса. Фото: pravda.com

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Пандемия коронавируса и ускоренное распространение COVID-19 вынудили власти Словакии ограничить въезд на свою территорию.

На границе с Украиной также будут закрыты некоторые пункты пропуска. С понедельника, 9 ноября, с 9.00 будет временно закрыт пункт пропуска «Велке Слеменце», с украинской стороны — «Малые Селменцы». Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска «Убля», с украинской стороны «Малый Березный». Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

С 8.00 до 20.00 через пункт пропуска «Вышне Немецкое», с украинской стороны — «Ужгород», будут пропускать лиц, которые временно или постоянно проживают на территории Словакии.

В ГПСУ добавили, что украинцы во время въезда в Словакию должны пройти антигенный тест и самоизоляцию. На пятый день самоизоляции путешественники должны сделать тест RT PCR.

Отмечается, что грузовики через украино-словацкую границу будут пропускать без ограничений.

Напомним, с 5 ноября в Венгрии из-за пандемии коронавируса ввели комендантский час. С 1.00 до 6.00 по киевскому времени через венгерскую границу будут пропускать только некоторые категории иностранцев.

Ранее о закрытии границ через COVID-19 заявляла Беларусь. В страну запрещается въезд автомобильным транспортом и поездом, но запрет не распространяется на иностранцев, которые самолетами прибывают в аэропорт «Минск».