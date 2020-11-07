100 млн долл. на восстановление экономики Донбасса выделит Всемирный банк. Фото: Getty Images

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Ракурс

100 млн долл. получит Украина для развития экономики Донбасса.

Деньги пойдут на восстановление экономики и предпринимательства на территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролируются украинскими властями. Об этом 7 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский на собственной странице в Twitter.

Украина получит от Всемирного банка 100 млн долл. на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на Востоке, — говорится в сообщении.

Глава государства заверил, что власть сделает все, чтобы украинцы на Донбассе чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными. Зеленский также поблагодарил за помощь президента группы Всемирного банка Дэвида Малпасса и директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Арупа Банерджи.

Напомним, во Всемирном банке заявили, что последствия экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Украина переносит легче, чем предыдущие, и лучше, чем ряд соседей. В банке считают, что украинская экономика вошла в этот кризис более сильной и подготовленной благодаря «взвешенной монетарной и фискальной политикам на протяжении предыдущих лет».