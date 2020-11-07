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Ракурс
100 млн дол. на відновлення економіки Донбасу виділить Світовий банк. Фото: Getty Images

100 млн дол. на відновлення економіки Донбасу виділить Світовий банк

7 лис 2020, 10:50
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100 млн дол. отримає Україна для розбудови економіки Донбасу.

Гроші підуть на відновлення економіки та підприємництва на територіях Донецької та Луганської областей, які контролюються українською владою. Про це 7 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський на власній сторінці у Twitter.

Україна отримає від Світового банку 100 млн дол. на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на Сході, — йдеться в повідомленні.

Глава держави запевнив, що влада зробить усе, щоб українці на Донбасі почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними. Зеленський також подякував за допомогу президенту групи Світового банку Девіду Малпассу та директору Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Арупу Банерджі.


Нагадаємо, у Світовому банку заявили, що наслідки економічної кризи, спричиненої епідемією коронавірусу, Україна переносить легше, ніж попередні, та краще, ніж низка сусідів. У банку вважають, що українська економіка увійшла в цю кризу більш сильною та підготовленою завдяки «зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років».

Джерело: Ракурс


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