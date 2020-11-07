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Ракурс
Словаччина закриває кордони через коронавірус. Фото: pravda.com

Словаччина закриває кордони через коронавірус — що варто знати українцям

7 лис 2020, 11:24
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Пандемія коронавірусу та пришвидшене розповсюдження COVID-19 змусили владу Словаччини обмежити в’їзд на свою територію.

На кордоні з Україною також будуть закриті деякі пункти пропуску. З понеділка, 9 листопада, з 9.00 буде тимчасово закрито пункт пропуску «Велке Слеменце», з українського боку — «Малі Селменці». Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля», з українського боку — «Малий Березний». Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

З 8.00 до 20.00 через пункт пропуску «Вишнє Нємецке», з українського боку — «Ужгород», пропускатимуть осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини.

У ДПСУ додали, що українці під час в’їзду у Словаччину повинні пройти антигенний тест та самоізоляцію. На п’ятий день самоізоляції подорожуючі повинні зробити тест RT PCR.

Наголошується, що вантажівки через україно-словацький кордон пропускатимуть без обмежень.


Нагадаємо, з 5 листопада в Угорщині через пандемію коронавірусу запровадили комендантську годину. З 1.00 до 6.00 за київським часом через угорський кордон пропускатимуть тільки деякі категорії іноземців.

Раніше про закриття кордону через COVID-19 заявляла Білорусь. В країну забороняється в’їзд автомобільним транспортом та потягом, але заборона не поширюється на іноземців, які літаками прибувають в аеропорт «Мінськ».

Джерело: Ракурс


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