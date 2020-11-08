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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Yamal-region

Коронавірус в Україні — кількість нових випадків зменшилася (ІНФОГРАФІКА)

8 лис 2020, 10:09
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 7 листопада, в Україні було зафіксовано 9 тис. 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Це значно менше, ніж за добу до цього, коли було зафіксовано 10 тис. 746 нових випадків. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільша кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлена у таких регіонах:

  • Харківській області — 1 тис. 74 випадки;
  • Києві — 943 випадки;
  • Запорізькій області — 688 випадків;
  • Київській області — 546 випадків;
  • Житомирській області — 543 випадки.

Серед нових випадків коронавірусу — 315 дітей та 326 медпрацівників.

Госпіталізували за добу 1 тис. 157 осіб.

Коронавірусна хвороба за добу забрала життя 138 осіб, одужали 2 тис. 637 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • зафіксовано 460 тис. 331 випадок захворювання;
  • одужали 206 тис. 866 осіб;
  • померли 8 тис. 450 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, сусід України — Словаччина обмежує в’їзд на свою територію через ситуацію з COVID-19.

Джерело: Ракурс


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