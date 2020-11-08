Коронавірус в Україні — кількість нових випадків зменшилася (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146203-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-zmenshylasya-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 7 листопада, в Україні було зафіксовано 9 тис. 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Це значно менше, ніж за добу до цього, коли було зафіксовано 10 тис. 746 нових випадків. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільша кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлена у таких регіонах:
- Харківській області — 1 тис. 74 випадки;
- Києві — 943 випадки;
- Запорізькій області — 688 випадків;
- Київській області — 546 випадків;
- Житомирській області — 543 випадки.
Серед нових випадків коронавірусу — 315 дітей та 326 медпрацівників.
Госпіталізували за добу 1 тис. 157 осіб.
Коронавірусна хвороба за добу забрала життя 138 осіб, одужали 2 тис. 637 хворих.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- зафіксовано 460 тис. 331 випадок захворювання;
- одужали 206 тис. 866 осіб;
- померли 8 тис. 450 хворих.
Нагадаємо, сусід України — Словаччина обмежує в’їзд на свою територію через ситуацію з COVID-19.