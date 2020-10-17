У світі триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу у світі триває, тож одним із першочергових завдань є створення систем простого та швидкого виявлення цього захворювання, щоб запобігти його подальшому поширенню.

У Японії в результаті спільної роботи дослідників з Тохокуського університету та компанії-виробника медобладнання Shimadzu було створено систему визначення коронавірусної хвороби COVID-19 за диханням людини, повідомляє телеканал NHK.

Вже створено прототип відповідної тестової системи.

Новостворена система складається з трьох компонентів:

перший абсорбує повітря, що видихається протягом приблизно п’яти хвилин;

другий дезактивує всі коронавіруси, виявлені в видиху, і поглинає білки, що містяться у вірусах;

третій аналізує ці білки.

За словами розробників, результат відповідних аналізів можна буде отримати протягом приблизно години. Вони обіцяють, що точність таких тестів буде співставною з широко сьогодні застосовуваними тестами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Наразі вже проведені випробування за участі близько десяти хворих на COVID-19. Розробники планують надалі ще півроку проводити клінічні дослідження, а також зробити свій винахід компактнішим для його подальшого практичного впровадження.

Розробники стверджують, що система здатна показати результат протягом приблизно однієї години. Також, за їхніми словами, нова система може не лише виявляти хворих на коронавірус, а й давати прогнози щодо того, чи розвинеться у них тяжка форма захворювання.

За словами учених, це, ймовірно, перша у світі технологія виявлення коронавірусу за диханням.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму заявили про створення вакцини від COVID-19, яку потрібно вдихати.