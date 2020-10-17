Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Обнаружить коронавирус по дыханию сможет разработанная в Японии система (ФОТО)

17 окт 2020, 16:16
999

Эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому одной из первоочередных задач является создание систем простого и быстрого выявления этого заболевания, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.

В Японии в результате совместной работы исследователей из Университета Тохоку и компании-производителя оборудования Shimadzu была создана система определения коронавирусной болезни COVID-19 по дыханию человека, сообщает телеканал NHK.

Уже создан прототип соответствующей тестовой системы.

Новосозданная система состоит из трех компонентов:

  • первый абсорбирует выдыхаемый в течение примерно пяти минут воздух;
  • второй дезактивирует все коронавирусы, обнаруженные на выдохе, и поглощает белки, содержащиеся в вирусах;
  • третий анализирует эти белки.

По словам разработчиков, результат соответствующих анализов можно будет получить в течение примерно часа. Они обещают, что точность таких тестов будет сопоставимой с широко сегодня применяемыми тестами полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Уже проведены испытания с участием около десяти больных COVID-19. Разработчики планируют в дальнейшем еще полгода проводить клинические исследования, а также сделать свое изобретение компактным для его дальнейшего практического внедрения.

Разработчики утверждают, что система способна показать результат в течение примерно одного часа. Также, по их словам, новая система может не только выявлять больных коронавирусом, но и давать прогнозы относительно того, разовьется ли у них тяжелая форма заболевания.

По словам ученых, это, вероятно, первая в мире технология обнаружения коронавируса по дыханию.

В Японии разработали систему, способную обнаруживать коронавирус по дыханию, фото: nippon.com


В Японии разработали систему, способную обнаруживать коронавирус по дыханию, фото: nippon.com

Напомним, во временно оккупированном Крыму заявили о создании вакцины от COVID-19, которую нужно вдыхать.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров