Обнаружить коронавирус по дыханию сможет разработанная в Японии система (ФОТО)https://racurs.ua/n145249-obnarujit-koronavirus-po-dyhaniu-smojet-razrabotannaya-v-yaponii-tehnologiya-foto.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому одной из первоочередных задач является создание систем простого и быстрого выявления этого заболевания, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.
В Японии в результате совместной работы исследователей из Университета Тохоку и компании-производителя оборудования Shimadzu была создана система определения коронавирусной болезни COVID-19 по дыханию человека, сообщает телеканал NHK.
Уже создан прототип соответствующей тестовой системы.
Новосозданная система состоит из трех компонентов:
- первый абсорбирует выдыхаемый в течение примерно пяти минут воздух;
- второй дезактивирует все коронавирусы, обнаруженные на выдохе, и поглощает белки, содержащиеся в вирусах;
- третий анализирует эти белки.
По словам разработчиков, результат соответствующих анализов можно будет получить в течение примерно часа. Они обещают, что точность таких тестов будет сопоставимой с широко сегодня применяемыми тестами полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Уже проведены испытания с участием около десяти больных COVID-19. Разработчики планируют в дальнейшем еще полгода проводить клинические исследования, а также сделать свое изобретение компактным для его дальнейшего практического внедрения.
Разработчики утверждают, что система способна показать результат в течение примерно одного часа. Также, по их словам, новая система может не только выявлять больных коронавирусом, но и давать прогнозы относительно того, разовьется ли у них тяжелая форма заболевания.
По словам ученых, это, вероятно, первая в мире технология обнаружения коронавируса по дыханию.
Напомним, во временно оккупированном Крыму заявили о создании вакцины от COVID-19, которую нужно вдыхать.