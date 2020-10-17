В большинстве регионов Украины 18 октября днем ​​осадков не ожидается, фото: PxHere

https://racurs.ua/n145248-dojdi-prekratyatsya-v-bolshinstve-regionov-pogoda-v-ukraine-na-18-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 18 октября ожидается с осадками ночью в ряде регионов. День пройдет без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит 5−15°, днем — 9−15° (на юге — 19°). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также в восточных областях и в большинстве районов Одесской области продолжит сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Киеве 18 октября будет несколько холоднее, чем за сутки до этого. Ночью ожидается дождь, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит 5−7° ночью и 9−11° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также ожидается с дождем ночью и без существенных осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до 5−7°, днем — поднимутся до 8−10°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе в течение 18 октября будет без осадков. Ночью ожидается температура воздуха 11−13°, днем — 16−18°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков ночью и без существенных осадков днем. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 13−15°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ожидается с дождем ночью и без существенных осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 11−13° ночью и 16−18° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье также будет с дождем ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура воздуха составит 5−7°, днем — 10−12°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 октября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, ливень в Киеве сегодня, 17 октября, превратил ряд улиц в реки.