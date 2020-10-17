В більшості регіонів України 18 жовтня вдень опади не очікуються, фото: PxHere

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Погода в Україні 18 жовтня очікується з опадами вночі в низці регіонів. День мине без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме 5−15°, вдень — 9−15° (на півдні — 19°). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також у східних областях та в більшості районів Одещини продовжить утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Києві 18 жовтня буде дещо холоднішою, ніж за добу до цього. Вночі очікується дощ, день мине без істотних опадів. Температура повітря становитиме 5−7° вночі та 9−11° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також очікується з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 5−7°, вдень — піднімуться до 8−10°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі протягом 18 жовтня буде без опадів. Вночі очікується температура повітря 11−13°, вдень — 16−18°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі буде без опадів вночі та без істотних опадів вдень. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 13−15°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові очікується з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря 11−13° вночі та 16−18° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті також буде з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме 5−7°, вдень — 10−12°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 18 жовтня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, злива у Києві сьогодні, 17 жовтня, перетворила низку вулиць на ріки.