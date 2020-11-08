Вірменія спростовує заяву Азербайджану про контроль над ключовим містом Карабаху

Війна в Нагірному Карабаху триває, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n146209-virmeniya-sprostovuie-zayavu-azerbaydjanu-pro-kontrol-nad-kluchovym-mistom-karabahu.html

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Вірменія спростовує заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва, котрий сьогодні, 8 листопада, заявив про встановлення контролю над ключовим населеним пунктом Нагірного Карабаху — містом Шуша.

Офіційний представник Міністерства оборони Вірменії Арцруні Ованесян на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив, що бої в цьому місті ще тривають.

Бої в Шуші продовжуються, чекайте та вірте в нашу армію, — запевнив Ованесян.

Прес-служба Міноборони Вірменії заявляє, що в ніч на 8 листопада в районі Шуші велися інтенсивні бої, в ході яких збройні формування Нагірного Карабаху зупинили спроби азербайджанських збройних сил просунутися.

Місто Шуша розташоване на єдиній трасі, котра сполучає Вірменію зі Степанакертом — столицею контрольованого провірменськими сепаратистами невизнаного Нагірного Карабаху.

Бойові дії в Нагірному Карабаху поновилися наприкінці вересня. З того часу Азербайджану вдалося відновити контроль над низкою населених пунктів регіону.

Нагадаємо, Алієв у своєму зверненні до народу заявив, що дата 8 листопада назавжди увійде в історію Азербайджану.