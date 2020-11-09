Вибори на Донбасі Кравчук хоче проводити за мажоритарною системою, фото — Вільне радіо

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Вибори на Донбасі, проведення яких в українській делегації допускають навесні 2021 року, можут відбутися за мажоритарною системою.

Керівник учасників ТКГ від Києва Леонід Кравчук вважає, що Верховна Рада готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, у якому зазначити, голосування відбудеться за мажоритарною системою.

Такі вибори відбудуться тільки після відновлення контролю Києва над окупованою територією і над українсько-російською ділянкою кордону, заявив Кравчук в інтервʼю російському держагентству ТАСС.

Не виключаю, що закон про вибори може передбачати не обовʼязково пропорційну систему партій. Може, це буде мажоритарна система. Але це поки мої міркування з цього приводу, — повідомив керівник української делегації в ТКГ.

Кравчук уточнив, що спочатку Київ запропонує синхронну демілітаризацію Донбасу, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї, потім візьме під особистий контроль кордон і територію. Він відкинув ідею угруповань ЛДНР про затвердження закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.

Тільки після попередніх рішень Кравчук пропонує формувати місцеву владу.

Нагадаємо, у цьому ж інтервʼю Кравчук також розповів про амністію бойовиків, яка має відбутися після виборів, і про перегляд послідовності виконання пунктів мінських угод 2015 року.

5 листопада українська делегація у тристоронній контактній групі оприлюднила «План спільних кроків», який має на меті припинити війну на Донбасі.