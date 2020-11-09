Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 8 листопада, вірус виявили у 8 тис. 687 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 469 тис. 18 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 277 людей, а в цілому вже одужали 209 тис. 143 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 115 осіб. Загальна кількість жертв становить 8 тис. 125 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 3 млн 648 тис. 292.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (748 хворих), Харківській області (717 інфікованих) та Житомирській області (636 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 8 листопада фіксувалася у Кіровоградській та Луганській областях — 50 та 89 випадків відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 44 тис. 920 (+748);

Вінницька обл. — 12 тис. 566 (+146);

Волинська обл. — 16 тис. 436 (+331);

Дніпропетровська обл. — 17 тис. 965 (+217);

Донецька обл. — 14 тис. 190 (+283);

Житомирська обл. — 18 тис. 970 (+636);

Закарпатська обл. — 17 тис. 192 (+260);

Запорізька обл. — 14 тис. 105 (+683);

Івано-Франківська обл. — 24 тис. 494 (+428);

Київська обл. — 20 тис. 410 (+590);

Кіровоградська обл. — 3 тис. 142 (+50);

Луганська обл. — 4 тис. 539 (+89);

Львівська обл. — 33 тис. 754 (+471);

Миколаївська обл. — 10 тис. 559 (+319);

Одеська обл. — 28 тис. 728 (+463);

Полтавська обл. — 12 тис. 204 (+260);

Рівненська обл. — 22 тис. 140 (+370);

Сумська обл. — 14 тис. 863 (+377);

Тернопільська обл. — 22 тис. 216 (+176);

Харківська обл. — 43 тис. 930 (+717);

Херсонська обл. — 5 тис. 558 (+117);

Хмельницька обл. — 19 тис. 839 (+346);

Черкаська обл. — 10 тис. 723 (+157);

Чернівецька обл. — 25 тис. 411 (+395);

Чернігівська обл. — 10 тис. 164 (+110).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в уряді прогнозують, що до кінця листопада кількість нових хворих скакне до 15 тис. нових випадків на день, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. нових випадків за добу. За словами прем'єр-міністра України, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.