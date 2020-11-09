Коронавірус підхопили майже 9 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146228-koronavirus-pidhopyly-mayje-9-tys-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 8 листопада, вірус виявили у 8 тис. 687 громадян.
Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 469 тис. 18 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 277 людей, а в цілому вже одужали 209 тис. 143 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.
Померли від хвороби 115 осіб. Загальна кількість жертв становить 8 тис. 125 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 3 млн 648 тис. 292.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (748 хворих), Харківській області (717 інфікованих) та Житомирській області (636 нових випадків). Найменша кількість випадків
COVID-19 8 листопада фіксувалася у Кіровоградській та Луганській областях — 50 та 89 випадків відповідно.
Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:
- м. Київ — 44 тис. 920 (+748);
- Вінницька обл. — 12 тис. 566 (+146);
- Волинська обл. — 16 тис. 436 (+331);
- Дніпропетровська обл. — 17 тис. 965 (+217);
- Донецька обл. — 14 тис. 190 (+283);
- Житомирська обл. — 18 тис. 970 (+636);
- Закарпатська обл. — 17 тис. 192 (+260);
- Запорізька обл. — 14 тис. 105 (+683);
- Івано-Франківська обл. — 24 тис. 494 (+428);
- Київська обл. — 20 тис. 410 (+590);
- Кіровоградська обл. — 3 тис. 142 (+50);
- Луганська обл. — 4 тис. 539 (+89);
- Львівська обл. — 33 тис. 754 (+471);
- Миколаївська обл. — 10 тис. 559 (+319);
- Одеська обл. — 28 тис. 728 (+463);
- Полтавська обл. — 12 тис. 204 (+260);
- Рівненська обл. — 22 тис. 140 (+370);
- Сумська обл. — 14 тис. 863 (+377);
- Тернопільська обл. — 22 тис. 216 (+176);
- Харківська обл. — 43 тис. 930 (+717);
- Херсонська обл. — 5 тис. 558 (+117);
- Хмельницька обл. — 19 тис. 839 (+346);
- Черкаська обл. — 10 тис. 723 (+157);
- Чернівецька обл. — 25 тис. 411 (+395);
- Чернігівська обл. — 10 тис. 164 (+110).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в уряді прогнозують, що до кінця листопада кількість нових хворих скакне до 15 тис. нових випадків на день, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. нових випадків за добу. За словами прем'єр-міністра України, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.