Війна у Нагірному Карабаху. Фото: Слово і діло

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Війна у Нагірному Карабаху між Вірменією та Азербайджаном триває. Міністерство оборони Азербайджану заявило, що противник відступає та покидає свої позицію на Ходжавендському напрямку.

Вірменська сторона цю інформацію не підтверджує. Натомість азербайджанська армія продовжує наступ. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

Міноборони країни зазначає, що Вірменія залишила позиції на Ходжавендському напрямку, де тривають бої з різною інтенсивністю з 24 жовтня. На цьому напрямку було завдано шкоди вогнем по позиціях супротивника, а тому було прийняте рішення відступати.

Як відомо, конфлікт у Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою. Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, зокрема й серед цивільного населення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна в Нагірному Карабаху, контрольована провірменськими сепаратистами на території Азербайджану, триває. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення контролю над ключовим населеним пунктом Нагірного Карабаху — містом Шуша.