Война в Нагорном Карабахе. Фото: Слово и дело

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Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается. Министерство обороны Азербайджана заявило, что противник отступает и покидает свои позиции на Ходжавендском направлении.

Армянская сторона эту информацию не подтверждает. В то же время азербайджанская армия продолжает наступление. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Минобороны страны отмечает, что Армения покинула свои позиции на Ходжавендском направлении, где продолжаются бои с разной интенсивностью с 24 октября. На этом направлении был нанесен урон огнем по позициям противника, а потому было принято решение отступать.

Как известно, конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что война в Нагорном Карабахе, контролируемая проармянскими сепаратистами на территории Азербайджана, продолжается. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении контроля над ключевым населенным пунктом Нагорного Карабаха — городом Шуша.