Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n146228-koronavirus-podhvatili-pochti-9-tys-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 8 ноября, вирус был обнаружен у 8 тыс. 687 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 469 тыс. 18 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 277 человек, а в целом уже выздоровели 209 тыс.143 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 115 человек. Общее число жертв составляет 8 тыс. 125 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 3 млн 648 тыс. 292.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в городе Киеве (748 больных), Харьковской области (717 инфицированных) и Житомирской области (636 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 8 ноября фиксировалась в Кировоградской и Луганской областях — 50 и 89 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 44 тыс. 920 (+748);

Винницкая обл. — 12 тыс. 566 (+146);

Волынская обл. — 16 тыс. 436 (+331);

Днепропетровская обл. — 17 тыс. 965 (+217);

Донецкая обл. — 14 тыс. 190 (+283);

Житомирская обл. — 18 тыс. 970 (+636);

Закарпатская обл. — 17 тыс. 192 (260);

Запорожская обл. — 14 тыс. 105 (+683)

Ивано-Франковская обл. — 24 тыс. 494 (+428);

Киевская обл. — 20 тыс. 410 (590);

Кировоградская обл. — 3 тыс. 142 (50);

Луганская обл. — 4 тыс. 539 (+89);

Львовская обл. — 33 тыс. 754 (+471);

Николаевская обл. — 10 тыс. 559 (+319);

Одесская обл. — 28 тыс. 728 (+463);

Полтавская обл. — 12 тыс. 204 (260);

Ровенская обл. — 22 тыс. 140 (+370);

Сумская обл. — 14 тыс. 863 (+377);

Тернопольская обл. — 22 тыс. 216 (+176);

Харьковская обл. — 43 тыс. 930 (+717);

Херсонская обл. — 5 тыс. 558 (+117);

Хмельницкая обл. — 19 тыс. 839 (+346);

Черкасская обл. — 10 тыс. 723 (+157);

Черновицкая обл. — 25 тыс. 411 (+395);

Черниговская обл. — 10 тыс. 164 (+110).

Напомним, ранее мы сообщали, в правительстве прогнозируют, что к концу ноября количество новых больных скакнет до 15 тыс. новых случаев в день, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. новых случаев в сутки. По словам премьер-министра Украины, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.