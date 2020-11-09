https://racurs.ua/n146226-novye-karantinnye-zony-zarabotali-v-ukraine-karta.html

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Новые карантинные зоны ввели в Украине сегодня, 9 ноября. Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в «красную» и «оранжевую» зоны отнесли все регионы Украины.

Столица остается в «оранжевой» зоне карантина. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.

В «красную» зону попали:

город Казатин и Тывровский район Винницкой области;

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;

Царичанский район Днепропетровской области;

города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

вся Житомирская область;

города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

Марковский район Луганской области;

Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

вся Полтавская область;

города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

Великоалександровский район Херсонской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

В «оранжевую» зону попали все остальные регионы, которые не отнесли в «красную» карантинную зону. Ни один из украинских регионов не смог попасть в зеленую и желтую зону. Новые ограничения устанавливаются на 14 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что к концу ноября количество новых больных скакнет до 15 тыс. новых случаев в день, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. новых случаев в сутки.