Карантинні зони. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146226-novi-karantynni-zony-zapracuvaly-v-ukrayiny-karta.html

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Нові карантинні зони запровадили в Україні сьогодні, 9 листопада. Під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до «червоної» та «помаранчевої» зони віднесли усі регіони України.

Столиця залишається у «помаранчевій» зоні карантинних обмежень. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram.



До «червоної» зони потрапили:

місто Козятин і Тиврівський район Вінницької області;

міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;

Царичанський район Дніпропетровської області;

міста Вугледар, Краматорськ, Новогродівка, Слов’янськ та Слов’янський район Донецької області;

вся Житомирська область;

міста Ужгород, Берегове та Чоп, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя та Мелітополь, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський та Чернігівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Галицький, Городенківський, Косівський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Васильків, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Кагарлицький, Миронівський та Обухівський райони Київської області;

Марківський район Луганської області;

Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Балтський, Березівський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

вся Полтавська область;

міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Суми, Ромни та Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

Великоолександрівський район Херсонської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута, Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський, Хмельницький та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Маньківський та Тальнівський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Ніжин, Варвинський та Куликівський райони Чернігівської області.

До «помаранчевої» зони потрапили усі інші регіони, які не віднесли до «червоної» карантинної зони. Жоден з українських регіонів не зміг потрапити в зелену та жовту зону. Нові обмеження встановлюються на 14 днів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до кінця листопада кількість нових хворих скакне до 15 тис. нових випадків на день, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. нових випадків за добу.