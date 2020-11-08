9 листопада відзначають День української писемності та мови. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n146225-9-lystopada-vidznachaut-den-ukrayinskoyi-movy-ta-den-knygy-rekordiv-ginnesa.html

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9 листопада відзначають День української писемності та мови. Свято започаткував у 1997 році свої указом президент Леонід Кучма, в цей день вшановують пам’ять преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Нестор-Літописець вважається автором «Повісті временних літ».

Також 9 листопада відзначається Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Раніше це свято відзначалося в Україні 23 березня, але з 2013 року стало відзначатися 9 листопада.

Народні прикмети на 9 листопада:

Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.

Вранці туман — до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

Іменини 9 листопада відзначають: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк Олабин, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета та Женєв'єва.

У світі 9 листопада відзначають День книги рекордів Гіннеса, яку створив британський інженер і власник пивоварні Х’ю Бівер. У листопаді 1951 року він відправився з друзями на полювання. Увечері в барі між чоловіками зав’язалася суперечка, яка з диких птахів найшвидша. Чоловіки переглянули кілька різних довідників, але відповіді не знайшли. Тоді Бівер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані всі рекорди й назвав він її на честь своєї пивоварні.

Крім того, у цього дня у світі відзначаються День юзабіліті, День якості, День антиядерних акцій, День проти фашизму, расизму та антисемітизму.

9 листопада в історії:

1867 рік — у Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повернув державну владу Імператору.

1918 рік — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.

1918 рік — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР.

1938 рік — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію «Карпатська Січ».

1961 рік — місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1962 рік — президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.

1989 рік — почалося руйнування Берлінської стіни.

Нагадаємо, 8 листопада вперше відзначали державне свято, започатковане у 2020 році президентом України Володимиром Зеленським. Свято запровадили на честь професії винороба.