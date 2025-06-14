Мовний омбудсмен відреагував на російськомовний виступ Данилка

https://racurs.ua/ua/n207066-movnyy-ombudsmen-vidreaguvav-na-rosiyskomovnyy-vystup-danylka-video.html

Ракурс

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на москворотий виступ Андрія Данилка («Вєркі Сєрдючкі») та Osocor Residence.

Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» — у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано, — зазначив Тарас Кремінь.

Уповноваженим прийнято рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу.

13 травня в Osocor Residence відбувся російськомовний виступ Данилка. Під час заходу звучали пісні російською, цією ж мовою виконавець звертався до глядачів під час виступу, повідомляє УП.

Ролики з події в соцмережах опублікувала телеведуча та акторка Тала Каталай. На відео чути, як Вєрка Сердючка виконує старі хіти, зокрема російськомовні пісні «Ха-ра-шо» та «Дольче габана».

Відео, які зняли інші присутні на заході, свідчать, що щонайменше частину концертної програми також проводили російською.

Телеведучий та журналіст Віктор Дяченко заявив, що від імені громадської організації «Українська мова» звернувся зі скаргою на публічний захід російською до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві, — додав активіст.

Данилко і його команда ніяк не прокоментували свій вчинок.