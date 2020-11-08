9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n146225-9-noyabrya-otmechaut-den-ukrainskogo-yazyka-i-den-knigi-rekordov-ginnesa.html

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9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник ввел в 1997 году свои указом президент Леонид Кучма, в этот день чтят память преподобного Нестора-Летописца — последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Нестор-Летописец считается автором «Повести временных лет».

Также 9 ноября отмечается всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Ранее этот праздник отмечался в Украине 23 марта, но с 2013 года стал отмечаться 9 ноября.

Народные приметы на 9 ноября:

Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.

Утром туман — к оттепели.

Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.

Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.

Именины 9 ноября отмечают: Нестор, Андрей, Капитолина, Эротиида, Марк Олабин, Агриппин, Александр, Бенигнус, Елизавета и Женевьева.

В мире 9 ноября отмечают День книги рекордов Гиннеса, которую создал британский инженер и владелец пивоварни Хью Бивер. В ноябре 1951 года он отправился с друзьями на охоту. Вечером в баре между мужчинами завязался спор, какая из диких птиц самая быстрая. Мужчины просмотрели несколько разных справочников, но ответа не нашли. Тогда Бивер решил создать книгу, в которой будут собраны все рекорды и назвал он ее в честь своей пивоварни.

Кроме того, в этот день в мире отмечаются День юзабилити, День качества, День антиядерных акций, День против фашизма, расизма и антисемитизма.

9 ноября в истории:

1867 год — в Японии сегун Токугава Есинобу вернул государственную власть императору.

1918 год — на руинах Австро-Венгрии провозгласили Австрийскую Республику.

1918 год — во Львове создали исполнительный орган ЗУНР.

1938 год — в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образовали полувоенную организацию «Карпатская Сечь».

1961 год — город Сталино получил название Донецк.

1962 год — президиум Верховного Совета СССР принял постановление о переименовании города Станислав в Ивано-Франковск, а Станиславской области в Ивано-Франковскую область.

1989 год — началось разрушение Берлинской стены.

Напомним, 8 ноября впервые отмечали государственный праздник День виноградаря и винодела Украины, основанный в 2020 году президентом Украины Владимиром Зеленским.