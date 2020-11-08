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9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Фото: 24 канал

9 ноября отмечают День украинского языка и День книги рекордов Гиннеса

8 ноя 2020, 21:53
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9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник ввел в 1997 году свои указом президент Леонид Кучма, в этот день чтят память преподобного Нестора-Летописца — последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Нестор-Летописец считается автором «Повести временных лет».

Также 9 ноября отмечается всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Ранее этот праздник отмечался в Украине 23 марта, но с 2013 года стал отмечаться 9 ноября.

Народные приметы на 9 ноября:

  • Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.
  • Утром туман — к оттепели.
  • Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.
  • Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.

Именины 9 ноября отмечают: Нестор, Андрей, Капитолина, Эротиида, Марк Олабин, Агриппин, Александр, Бенигнус, Елизавета и Женевьева.

В мире 9 ноября отмечают День книги рекордов Гиннеса, которую создал британский инженер и владелец пивоварни Хью Бивер. В ноябре 1951 года он отправился с друзьями на охоту. Вечером в баре между мужчинами завязался спор, какая из диких птиц самая быстрая. Мужчины просмотрели несколько разных справочников, но ответа не нашли. Тогда Бивер решил создать книгу, в которой будут собраны все рекорды и назвал он ее в честь своей пивоварни.

Кроме того, в этот день в мире отмечаются День юзабилити, День качества, День антиядерных акций, День против фашизма, расизма и антисемитизма.


9 ноября в истории:

  • 1867 год — в Японии сегун Токугава Есинобу вернул государственную власть императору.
  • 1918 год — на руинах Австро-Венгрии провозгласили Австрийскую Республику.
  • 1918 год — во Львове создали исполнительный орган ЗУНР.
  • 1938 год — в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образовали полувоенную организацию «Карпатская Сечь».
  • 1961 год — город Сталино получил название Донецк.
  • 1962 год — президиум Верховного Совета СССР принял постановление о переименовании города Станислав в Ивано-Франковск, а Станиславской области в Ивано-Франковскую область.
  • 1989 год — началось разрушение Берлинской стены.

Напомним, 8 ноября впервые отмечали государственный праздник День виноградаря и винодела Украины, основанный в 2020 году президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Ракурс


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