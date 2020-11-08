Ракурсhttps://racurs.ua/
9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Фото: 24 канал
9 ноября отмечают День украинского языка и День книги рекордов Гиннесаhttps://racurs.ua/n146225-9-noyabrya-otmechaut-den-ukrainskogo-yazyka-i-den-knigi-rekordov-ginnesa.htmlРакурс
9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник ввел в 1997 году свои указом президент Леонид Кучма, в этот день чтят память преподобного Нестора-Летописца — последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Нестор-Летописец считается автором «Повести временных лет».
Также 9 ноября отмечается всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Ранее этот праздник отмечался в Украине 23 марта, но с 2013 года стал отмечаться 9 ноября.
Народные приметы на 9 ноября:
- Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.
- Утром туман — к оттепели.
- Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.
- Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.
Именины 9 ноября отмечают: Нестор, Андрей, Капитолина, Эротиида, Марк Олабин, Агриппин, Александр, Бенигнус, Елизавета и Женевьева.
В мире 9 ноября отмечают День книги рекордов Гиннеса, которую создал британский инженер и владелец пивоварни Хью Бивер. В ноябре 1951 года он отправился с друзьями на охоту. Вечером в баре между мужчинами завязался спор, какая из диких птиц самая быстрая. Мужчины просмотрели несколько разных справочников, но ответа не нашли. Тогда Бивер решил создать книгу, в которой будут собраны все рекорды и назвал он ее в честь своей пивоварни.
Кроме того, в этот день в мире отмечаются День юзабилити, День качества, День антиядерных акций, День против фашизма, расизма и антисемитизма.
9 ноября в истории:
- 1867 год — в Японии сегун Токугава Есинобу вернул государственную власть императору.
- 1918 год — на руинах Австро-Венгрии провозгласили Австрийскую Республику.
- 1918 год — во Львове создали исполнительный орган ЗУНР.
- 1938 год — в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образовали полувоенную организацию «Карпатская Сечь».
- 1961 год — город Сталино получил название Донецк.
- 1962 год — президиум Верховного Совета СССР принял постановление о переименовании города Станислав в Ивано-Франковск, а Станиславской области в Ивано-Франковскую область.
- 1989 год — началось разрушение Берлинской стены.
Напомним, 8 ноября впервые отмечали государственный праздник День виноградаря и винодела Украины, основанный в 2020 году президентом Украины Владимиром Зеленским.
.