Антитела к SARS-CoV-2 обнаружили у людей, которые никогда не болели COVID-19

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n146248-antitela-k-sars-cov-2-obnarujili-u-ludey-kotorye-nikogda-ne-boleli-covid-19.html

Ракурс

Антитела, способные атаковать коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили у людей, никогда с ним не контактировали.

Такие антитела сформировались в результате заражения организма родственными коронавирусами, которые у людей вызывают сезонную простуду. Об этом говорится в статье, опубликованной в Science, сообщает издание Nacked Science.

К такому выводу пришли британские ученые в результате анализа образцов крови детей и взрослых, которые не болели COVID-19, и дальнейшего их сравнения с образцами, взятыми у людей, переболевших.

У тех, кто переболел, в крови были иммуноглобулины, которые атаковали S-белок вируса SARS-CoV-2. Однако у некоторых из тех, кто не болел COVID-19, в крови обнаружили иммуноглобулины G (IgG), которые также связывают этот белок. В рамках исследования такие иммуноглобулины обнаружили у 16 ​​из 302 взрослых (то есть 5%) и 21 из 48 детей (44%).

Таким образом, небольшое количество людей может иметь приобретенный иммунитет, который защищает их от заражения SARS-CoV-2, даже без предварительного контакта с этим вирусом.

Отмечается, что иммуноглобулины IgG не так эффективны в связывании S-белка SARS-CoV-2, как антитела, ориентированные именно на этот вирус, однако их наличие может существенно влиять на течение болезни и ход развития эпидемии.

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