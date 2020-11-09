Шторм во Флориде. Фото: BBC

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Ракурс

Шторм «Эта» с проливными дождями и сильными ветрами обрушился на американский штат Флорида сегодня, 9 ноября. Шторм вышел на берег поздно вечером в воскресенье в районе Лоуэр-Матекамб-Ки.

В преддверии активности стихии на южном побережье Флориды были закрыты школы, пляжи и приостановлено движение общественного транспорта. Парки передвижных домов и кемпинги в низинных районах также были эвакуированы, власти открыли убежища. Об этом сообщает BBC.









Сообщается, что «Эта» ранее пронеслась по Центральной Америке и Кубе. Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил, что"Эта" принесет сильные ветры, проливные дожди и опасный штормовой нагон во многие районы и населенные пункты Южной Флориды и Флориды-Кис.







Согласно прогнозу, местами регион накроет до 300 мм осадков, а штормовые нагоны могут достигать 1,2 м. Десятки тысяч людей были эвакуированы. Сообщается, что в Гватемале, где ранее пронесся шторм, возникли масштабные оползни, вызванные сильными дождями.





От стихии пострадали десятки домов, погибли или пропали без вести около 150 человек. В соседнем Гондурасе подтверждено не менее 10 смертельных случаев. Власти Панамы сообщили о 17 погибших и 68 пропавших без вести. В Мексике официальные лица южного штата Чьяпас заявили, что шторм унес жизни не менее 20 человек.





Напомним, ранее мы сообщали, что шторм «Алекс» принес смерть и разрушение во Францию. Сильный ветер, проливные дожди, оползни и наводнения привели к гибели 20 человек. По меньшей мере девять человек пропали без вести. В юго-восточной части страны без света остались 13 тыс. 500 абонентов.