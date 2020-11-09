Вакцина от коронавируса. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n146246-vakcina-ot-koronavirusa-budet-postavlyatsya-v-ukrainu-iz-brazilii.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса до сих пор разрабатывается, однако посольство Украины в Бразилии уже направило запросы бразильским государственным институтам относительно возможного экспорта вакцины от коронавируса.

Сейчас в стране тестируют четыре вакцины от коронавируса. Об этом сообщает StateWatch.

Сообщается, что прежде всего Бразилия будет удовлетворять потребности своего населения, которое составляет более 210 млн человек. Стоит отметить, что Бразилия не производит вакцины, а лишь проводит их тестирование и закупает смеси для дальнейшего производства.

Первая вакцина, ChAdOx1 nCoV-19, разработана Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca. Партнером этой вакцины со стороны Бразилии является государственный институт иммунобиологических технологий Bio-manguinhos. Тестирование этой вакцины началось в конце июня 2020 года.

Предполагалось, что после тестирования начнутся поставки смесей для производства 100,4 млн доз вакцины и получения Бразилией технологий ее производства. Вакцина должна быть готова для дистрибуции в первом квартале 2021 года. Цена за дозу составит примерно 3−4 долл.

Другая вакцина, Coronavac, разработана китайской компанией Sinovac Biotech. Тестировать в Бразилии ее начали в конце июля 2020 года. Известно, что уже к концу этого года Бразилия получит 46 млн доз вакцины, до марта 2021 года — еще 15 млн доз.

Население страны сможет использовать вакцину с января 2021 года. В штате Сан-Пауло планировалось построить завод по производству этой вакцины, который должен быть закончен в 2022 году.

Еще одна вакцина, BNT162b2, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioTech. Тесты в Бразилии начались в начале августа 2020 года, а первые результаты прогнозировали в 2020 году. Сейчас исследования продолжаются.

Последняя вакцина, Ad26. COV2. S, разработанная американской компанией Jassen-Cilag, и относится к группе Johnson & Johnson. 18 августа 2020 года Национальное агентство санитарного надзора предоставило разрешение на проведение III этапа тестирования этой вакцины в Бразилии.

Отметим, что посольство Украины в Бразилии направило запросы по вакцине в бразильские государственные институты Biomagniunhos и Butantan, которые являются партнерами производителей, однако ответа еще не получили.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса разрабатывается во всем мире, а также в Украине. Президенту Владимиру Зеленскому ученые представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса, которая уже прошла доклинические испытания.