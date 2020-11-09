Вакцина від коронавірусу постачатиметься в Україну з Бразилії

Вакцина від коронавірусу. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n146246-vakcyna-vid-koronavirusu-postachatymetsya-v-ukrayinu-z-brazyliyi.html

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Вакцина від коронавірусу досі розробляється, однак посольство України у Бразилії вже надіслало запити бразильським державним інститутам щодо можливого експорту вакцини проти коронавірусу.

Наразі у країні тестують чотири вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє StateWatch.

Повідомляється, що перш за все Бразилія буде задовольняти потреби свого населення, яке складає понад 210 млн осіб. Варто зазначити, що Бразилія не виробляє вакцини, а лише проводить їх тестування та закуповує суміші для подальшого виробництва.

Перша вакцина, ChAdOx1 nCoV-19, розроблена Оксфордським університетом та британською компанією AstraZeneca. Партнером цієї вакцини з боку Бразилії є державний інститут імунобіологічних технологій Bio-manguinhos. Тестування цієї вакцини розпочалося наприкінці червня 2020 року.

Передбачалось, що після тестування розпочнуться поставки сумішей для виробництва 100,4 млн доз вакцини та отримання Бразилією технологій її виробництва. Вакцина має бути готова для дистрибуції у першому кварталі 2021 року. Ціна за дозу складе приблизно 3−4 дол.

Інша вакцина, Coronavac, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech. Тестувати в Бразилії її почали наприкінці липня 2020 року. Відомо, що вже до кінця цього року Бразилія має отримати 46 млн доз вакцини, до березня 2021 року. — ще 15 млн доз.

Населення країни зможе використовувати вакцину з січня 2021 року. У штаті Сан-Пауло планували побудувати завод з виробництва цієї вакцини, який має бути закінчений у 2022 році.

Ще одна вакцина, BNT162b2, розроблена американською компанією Pfizer та німецькою BioTech. Тести в Бразилії розпочалися на початку серпня 2020 року, а перші результати прогнозували у 2020 році. Наразі дослідження продовжується.

Остання вакцина, Ad26. COV2. S, розроблена американською компанією Jassen-Cilag, і належить до групи Johnson & Johnson. 18 серпня 2020 року Національна агенція санітарного нагляду надала дозвіл на проведення III етапу тестування цієї вакцини в Бразилії.

Наголосимо, що посольство України у Бразилії надіслало запити щодо вакцин у бразильські державні інститути Biomagniunhos та Butantan, які є партнерами виробників, однак відповіді ще не отримали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу розробляється у всьому світі, а також в Україні. Президенту Володимиру Зеленському науковці представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса, яка вже пройшла доклінічні випробування.