https://racurs.ua/ua/n207253-v-turystychnomu-misti-brazyliyi-spalahnula-i-vpala-povitryana-kulya-schonaymenshe-visim-jertv.html

Ракурс

Вісім людей загинули внаслідок аварії повітряної кулі з 21 пасажиром на борту, включаючи пілота, в суботу в південному штаті Бразилії Санта-Катаріна, повідомили чиновники штату.

За даними пожежної служби штату, туристична повітряна куля загорілася під час польоту рано вранці та впала в лісовій місцевості міста Прая-Гранде.

За словами пілота, в кошику зайнялася пожежа. Тоді він почав знижувати кулю, і коли вона була вже дуже близько до землі, сказав людям стрибати", — розповів офіцер поліції Тіагу Луїз Лемус.

Він додав, що дехто не встиг врятуватися, адже полум’я розросталося і куля знову почала здійматися в повітря. Постраждалих доправили до лікарень.

Місто є популярним туристичним місцем для польотів на повітряній кулі в Бразилії. Уряд Санта-Катарини оцінює, що в пік сезону з Прая-Гранде щодня вилітає від 25 до 30 повітряних куль, більшість з яких мають здатність перевозити до 25 осіб.

�� MEU DEUS! O relato do piloto, um dos sobreviventes, revelou o momento em que tudo saiu do controle. O fogo começou dentro do cesto. Quando o balão se aproximou do chão, ele gritou para que os passageiros pulassem. Alguns conseguiram. Outros não. O balão subiu de novo… e… pic.twitter.com/Trv7KRfVgN — Jornal Razão (@jornalrazao) June 21, 2025

За даними пожежної служби, тринадцятьох людей, які вижили, було доставлено до найближчих лікарень. Речник служби повідомив місцевому новинному агентству CNN Brasil, що життю жодного з них нічого не загрожує.

У дописі на X президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив солідарність з родинами жертв, заявивши, що федеральний уряд доступний для місцевих та державних сил, які діють у цій справі.