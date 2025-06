Вісім людей загинули внаслідок аварії повітряної кулі з 21 пасажиром на борту, включаючи пілота, в суботу в південному штаті Бразилії Санта-Катаріна, повідомили чиновники штату.

За даними пожежної служби штату, туристична повітряна куля загорілася під час польоту рано вранці та впала в лісовій місцевості міста Прая-Гранде.

�� MEU DEUS! O relato do piloto, um dos sobreviventes, revelou o momento em que tudo saiu do controle. O fogo começou dentro do cesto. Quando o balão se aproximou do chão, ele gritou para que os passageiros pulassem. Alguns conseguiram. Outros não. O balão subiu de novo… e… pic.twitter.com/Trv7KRfVgN