https://racurs.ua/n207253-v-turisticheskom-gorode-brazilii-vspyhnul-i-upal-vozdushnyy-shar-mnogo-jertv-video.html

Ракурс

Вісім людей загинули внаслідок аварії повітряної кулі з 21 пасажиром на борту, включаючи пілота, в суботу в південному штаті Бразилії Санта-Катаріна, повідомили чиновники штату.

За даними пожежної служби штату, туристична повітряна куля загорілася під час польоту рано вранці та впала в лісовій місцевості міста Прая-Гранде.

За словами пілота, в кошику зайнялася пожежа. Тоді він почав знижувати кулю, і коли вона була вже дуже близько до землі, сказав людям стрибати", — розповів офіцер поліції Тіагу Луїз Лемус.

�� MEU DEUS! O relato do piloto, um dos sobreviventes, revelou o momento em que tudo saiu do controle. O fogo começou dentro do cesto. Quando o balão se aproximou do chão, ele gritou para que os passageiros pulassem. Alguns conseguiram. Outros não. O balão subiu de novo… e… pic.twitter.com/Trv7KRfVgN — Jornal Razão (@jornalrazao) June 21, 2025

Він додав, що дехто не встиг врятуватися, адже полум’я розросталося і куля знову почала здійматися в повітря. Постраждалих доправили до лікарень.

Місто є популярним туристичним місцем для польотів на повітряній кулі в Бразилії. Уряд Санта-Катарини оцінює, що в пік сезону з Прая-Гранде щодня вилітає від 25 до 30 повітряних куль, більшість з яких мають здатність перевозити до 25 осіб.

За даними пожежної служби, тринадцятьох людей, які вижили, було доставлено до найближчих лікарень. Речник служби повідомив місцевому новинному агентству CNN Brasil, що життю жодного з них нічого не загрожує.

У дописі на X президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив солідарність з родинами жертв, заявивши, що федеральний уряд доступний для місцевих та державних сил, які діють у цій справі.