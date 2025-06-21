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Ракурс

В туристическом городе Бразилии вспыхнул и упал воздушный шар — много жертв (ВИДЕО)

21 июн 2025, 21:13
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Вісім людей загинули внаслідок аварії повітряної кулі з 21 пасажиром на борту, включаючи пілота, в суботу в південному штаті Бразилії Санта-Катаріна, повідомили чиновники штату.

За даними пожежної служби штату, туристична повітряна куля загорілася під час польоту рано вранці та впала в лісовій місцевості міста Прая-Гранде.

За словами пілота, в кошику зайнялася пожежа. Тоді він почав знижувати кулю, і коли вона була вже дуже близько до землі, сказав людям стрибати", — розповів офіцер поліції Тіагу Луїз Лемус.

Він додав, що дехто не встиг врятуватися, адже полум’я розросталося і куля знову почала здійматися в повітря. Постраждалих доправили до лікарень.

Місто є популярним туристичним місцем для польотів на повітряній кулі в Бразилії. Уряд Санта-Катарини оцінює, що в пік сезону з Прая-Гранде щодня вилітає від 25 до 30 повітряних куль, більшість з яких мають здатність перевозити до 25 осіб.

За даними пожежної служби, тринадцятьох людей, які вижили, було доставлено до найближчих лікарень. Речник служби повідомив місцевому новинному агентству CNN Brasil, що життю жодного з них нічого не загрожує.

У дописі на X президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив солідарність з родинами жертв, заявивши, що федеральний уряд доступний для місцевих та державних сил, які діють у цій справі.

Источник: Ракурс


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