Пожар вспыхнул в монастыре в селе Кострино, фото: митрополит Феодор

У чоловічому монастирі в селі Кострино на Закарпатті спалахнула пожежа.

Про це сьогодні, 10 грудня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив митрополит Мукачівський та Ужгородський УПЦ МП Феодор.

У селі Кострино, що на Березнянщині, горить монастирський корпус Свято-Покровського чоловічого монастиря, — зазначив він.

Цей монастир розташований поруч із національною пам’яткою архітектури — 300-річною дерев’яною бойківською церквою. Загорілася не церква, а будівля біля неї, де проживали монахи. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю ДСНС в Закарпатській області Наталію Батир.

Наразі площа пожежі 150 кв. м, будівля монастиря теж дерев’яна, тому пожежа швидко поширюється. Утім, рятувальники, що працюють на місці, зазначають, що загрози перекидання на дерев’яну церкву немає, — розповіла Батир.

Вона зазначила, що на місці працюють чотири одиниці техніки, також на підмогу їм їде техніка з Ужгорода.