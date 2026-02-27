Новости
В Украине за сутки возникла сотня пожаров, фото: ГСЧС

100 пожаров возникло в жилом секторе Украины за сутки

27 фев 2026, 12:48
У житловому секторі України за добу виникли 100 пожеж, внаслідок яких загинули шестеро людей, ще дев’ятеро постраждали (серед них двоє дітей).

Найбільше випадків пожеж зафіксовано у Дніпропетровській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що загалом з початку 2026 року — тобто всього за два місяці — в Україні сталося майже 6,5 тис. пожеж у житлі, внаслідок них загинули 542 людини, серед них 12 дітей.

Основними причинами загорянь стали:

  • коротке замикання;
  • необережне поводження з вогнем;
  • несправне пічне опалення.

Дотримуйтеся правил пожежної безпеки, перевіряйте електроприлади та опалювальні системи. Бережіть себе та своїх близьких! — наголошують рятувальники.

Источник: Ракурс


