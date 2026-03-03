Из-за неправильного использования электроприборов произошло 4 тыс. пожаров за отопительный сезон, фото:

https://racurs.ua/n212389-900-chelovek-pogibli-s-nachala-otopitelnogo-sezona-iz-za-pojarov-ne-svyazannyh-s-rossiyskimi.html

Ракурс

В Україні з початку опалювального сезону понад 900 людей загинули через пожежі, не пов’язані з російськими атаками.

Загалом за цей період в Україні зафіксували майже 12 тис. пожеж. Про це сьогодні, 3 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що: