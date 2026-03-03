Новости
Ракурс
Из-за неправильного использования электроприборов произошло 4 тыс. пожаров за отопительный сезон, фото:

900 человек погибли с начала отопительного сезона из-за пожаров, не связанных с российскими атаками — ГСЧС

3 мар 2026, 15:06
999

В Україні з початку опалювального сезону понад 900 людей загинули через пожежі, не пов’язані з російськими атаками.

Загалом за цей період в Україні зафіксували майже 12 тис. пожеж. Про це сьогодні, 3 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • майже 4 тисячі пожеж сталися через неправильне використання електроприладів;
  • є проблеми і з пічним опаленням — від отруєння чадним газом лише за лютий 2026 року загинули 23 людини, 150 — постраждали, серед них 55 дітей;
  • дедалі частіше чадний газ підкрадається до людей через неправильне використання генераторів. Зазвичай причиною цього є їх встановлення на балконах в квартирах або в закритих приміщеннях. Рятувальники наголошують, що генератор має стояти щонайменше за 6 м від будівлі — зокрема і через загрозу можливого займання в разі коротких замикань чи перегріву.

Источник: Ракурс


