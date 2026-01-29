В Украине с начала 2026 года произошли ряд пожаров из-за возгорания электроприборов, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211758-1200-pojarov-proizoshli-s-nachala-goda-iz-za-avariynoy-raboty-elektroseti-ili-priborov-gschs.html

Ракурс

В Україні з початку 2026 року в Україні рятувальники зафіксували понад 1,2 тис. випадків пожеж, що виникли внаслідок аварійної роботи електромережі або електроприладів.

Про це сьогодні, 29 січня, під час брифінгу повідомив головний фахівець Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Владислав Багнюк, інформує прес-служба ДСНС.

Зазначається, що основними причинами загорянь є використання несертифікованих, саморобних, пошкоджених або перегорілих електроприладів.

Такими приладами категорично не можна користуватись. Самостійний ремонт чи використання пошкоджених приладів також може призвести до займання, — наголошує Багнюк.

Він також закликав дотримуватися низки важливих правил безпеки:

не варто одночасно використовувати велику кількість електроприладів та перевантажувати перехідники;

категорично заборонено користуватися павербанками та акумуляторами, які надулися, оскільки вони можуть вибухнути;

газові пальники слід використовувати виключно у добре вентильованих приміщеннях;

генератори необхідно встановлювати на відкритому просторі на відстані не менше ніж 6 м від будівель.