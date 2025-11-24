Новости
Ракурс
Последствия бытового пожара в Николаеве, фото: ГСЧС Николаевской области

«Нестандартный бытовой пожар» произошел в Николаеве (ФОТО)

24 ноя 2025, 14:55
999

У Миколаєві сталася побутова пожежа, причини якої були на перший погляд малоймовірними.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Миколаївщини.

У м. Миколаєві сталася нестандартна побутова пожежа: у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку загорілася пральна машинка. На перший погляд може здатися, що причиною стало коротке замкнення, однак реальні обставини виявилися значно неочікуванішими, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що під час з’ясування причин пожежі рятувальники встановили:

  • на пральній машинці стояла запалена свічка, а прямо над нею були розміщені пластикові кухонні прилади;
  • через певний час полум’я свічки розігріло пластик, він почав плавитися й капати просто на поверхню машинки. Саме це й призвело до займання.

Ситуація, яка на перший погляд здається малоймовірною, але подібні випадки трапляються на практиці й можуть мати серйозні наслідки, — наголошують у ДСНС.

Рятувальники нагадують — використання відкритого вогню в побуті потребує максимальної обережності. Запалені свічки не можна залишати без нагляду або розміщувати поблизу легкозаймистих предметів.

Пам’ятайте: навіть невелика необачність може призвести до великої біди. Будьте уважні та дотримуйтесь правил пожежної безпеки у власній оселі! — додали у ДСНС.

Наслідки побутової пожежі у Миколаєві, фото: ДСНС Миколаївщини

Источник: Ракурс


